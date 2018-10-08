Наболевшей проблеме "Хайаттов" во Владивостоке нашли решение

СЕГОДНЯ 03:11 2018-10-08T03:11:46+03:00

Осенью 2017 года «Российский аукционный дом» отменил аукцион по продаже недостроенного отеля Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке

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Два недостроенных пятизвездочных отеля во Владивостоке, материалы по нарушениям при возведении которых переданы следствию, пора продавать с аукционов. Об этом заявил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

«Наиболее правильным было бы провести аукцион, продать за ту цену, которую они реально стоят, с тем, чтобы их купил кто-либо, с обременением, чтобы он их обязательно достроил. Должна быть банковская гарантия, что у него есть деньги на достройку, и закрыть эту тему», — сообщил журналистам Кожемяко.

По его словам, сам он пока не изучил вопрос о недостроенных гостиницах в деталях, но намерен решить этот вопрос.

Осенью 2017 года «Российский аукционный дом» отменил аукцион по продаже недостроенного отеля Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке.