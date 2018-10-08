Страшная авария под Уссурийском унесла одну жизнь и изувечила другую
В дежурную часть ОМВД по Уссурийску поступило сообщение о столкновении в районе 674 км гострассы А-370 «Хабаровск-Владивосток».
На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи, спасатели МЧС.
По предварительным данным, 18-летний водитель Nissan Skyline, двигаясь со стороны Владивостока, разворачиваясь на проезжей части, столкнулся с Mazda Demio под управлением 26-летнего мужчины.
В результате 18-летний пассажир Nissan от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. Еще одна пассажирка (18-летняя девушка) находится в реанимации. Водители обеих автомашин получили незначительные травмы. Алкоголя в их крови не обнаружено.
Проверка показала, что стаж у водителя Skyline - меньше месяца. За это время мужчину привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства, назначен ряд экспертиз.