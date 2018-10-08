2018-10-08T03:44:48+03:00
Происшествия

Страшная авария под Уссурийском унесла одну жизнь и изувечила другую

Проверка показала, что стаж у водителя Skyline - меньше месяца
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
ОМВД по УссурийскуОМВД по Уссурийску
Изменить размер текста:

В дежурную часть ОМВД по Уссурийску поступило сообщение о столкновении в районе 674 км гострассы А-370 «Хабаровск-Владивосток».

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи, спасатели МЧС.

По предварительным данным, 18-летний водитель Nissan Skyline, двигаясь со стороны Владивостока, разворачиваясь на проезжей части, столкнулся с Mazda Demio под управлением 26-летнего мужчины.

В результате 18-летний пассажир Nissan от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. Еще одна пассажирка (18-летняя девушка) находится в реанимации. Водители обеих автомашин получили незначительные травмы. Алкоголя в их крови не обнаружено.

Проверка показала, что стаж у водителя Skyline - меньше месяца. За это время мужчину привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства, назначен ряд экспертиз.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владивостоке осуждён дилер, торговавший "синтетикой" килограммами
Пограничники Приморья спасли терпящих бедствие северокорейцев
МВД: полицейские Приморья переписку в мессенджерах не читают
Приморье - в лидерах округа по контрактникам
Хабаровские спасатели вывезли из тайги обломки самолета, найденные приморцами
Приморец сурово отомстил своей гулящей жене
Рыба и овощи заметно подешевели во Владивостоке
Сотня школьников повеселилась на "Земле леопарда"
Наболевшей проблеме "Хайаттов" во Владивостоке нашли решение
Дружбу России с Арменией увековечили в Приморье
Врио губернатора Приморья сравнил бюджеты края и Сахалина - и ахнул
Боевые корабли Тихоокеанского флота покинули японскую базу
Владивостокский "Адмирал" потерпел самое позорное домашнее поражение
Во Владивостоке сегодня ветрено, но без дождей
Две машины не поделили центральную дорогу во Владивостоке
Врио губернатора Приморья осмотрел аварийный мост через реку Соколовка
Сегодня хоккеисты из «Адмирала» сразятся с челябинским «Трактором»
Туристический слёт «Земли леопарда» собрал более 100 человек
Десятки рыболовецких шхун КНДР нашли в приморской бухте
Международный мототурнир во Владивостоке собрал мотоциклистов из Испании и стран АТР
«Луч» сыграл вничью на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи
Во Владивостоке мужчина выпал из окна многоэтажного дома
В страшной аварии несколько человек зажало в покореженной машине в Приморье
Сегодня в Приморье ожидается тёплая погода
Владивосток меняет подход к ремонту дорог
Из пожара площадью 150 "квадратов" спасли троих взрослых приморцев и ребенка
Полиция Владивостока не прекращает борьбу с парковщиками-нелегалами
Парк для всех патриотов откроют на острове Русский во Владивостоке