Приморец сурово отомстил своей гулящей жене

СЕГОДНЯ 04:56 2018-10-08T04:56:56+03:00

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Нешуточным переполохом закончились семейные «разборки» парочки из Уссурийска. Финальным аккордом любовной драмы стал сильный автомобильный пожар.

Произошло все минувшим вечером на улице Ивасика. Примерно в половине седьмого вечера спокойствие местных жителей нарушила легковая Toyota Carib. Как сообщают очевидцы, универсал на большой скорости врезался водин из припаркованных возле дома автомобилей. После этого водитель «Тойоты» вышел из машины, достал из багажника канистру с бензином и облил горючим протараненное авто. Щелчок зажигалки – и машина превратилась в настоящий факел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/672212" frameborder="0"></iframe> Приморец сжег машину жены, которую застукал с любовником.

После этого поджигатель скрылся. Впрочем, как выяснилось – мужчина направился в ближайшее отделение полиции, чтобы сдаться. Что послужило причиной столь экстравагантного поступка, доподлинно неизвестно. Впрочем, очевидцы сообщают: автомобильный пожар стал развязкой семейной драмы. Владелец «Кариба» уничтожил автомобиль своей же супруги. Он якобы застукал жену с поличным – и, недолго думая, поехал мстить. «Ответка» от обманутого мужа вышла, мягко говоря, своеобразной. Если бы не вовремя приехавшие пожарные, пламя уничтожило бы еще несколько машин.

Чем закончится эта история, сказать сложно. Очевидно одно: распсиховавшемуся мужу явно придется ответить за случившееся. Ну и, вероятно, подавать на развод.