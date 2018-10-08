Хабаровские спасатели вывезли из тайги обломки самолета, найденные приморцами

СЕГОДНЯ 05:02 2018-10-08T05:03:22+03:00

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Пилоты хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС вывезли из тайги авиадвигатели пропавшего в сороковых годах XX века самолета Ли-2.

Экипаж вертолёта Ми-8 и группа специалистов спасцентра перевезли из труднодоступной местности Сихоте-Алиня четыре двигателя общей массой две тонны и части самолета.

Место крушения воздушного судна обнаружили участники приморского поискового отряда "Авиапоиск".

"Этот самолет стал одним из самых загадочных на счету "Авиапоиска". Когда произошла катастрофа, транспортный самолет Ли-2 перевозил два авиационных мотора АМ-34НБ. Такие устанавливались на летающих лодках МБР-2", - цитирует пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю слова командира приморского поискового отряда Ярослава Ливанского.

Тела погибших лётчиков, а также личные вещи и парашюты не найдены на месте разрушенного самолета. Возможно, члены экипажа давно захоронены.