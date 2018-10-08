Приморье - в лидерах округа по контрактникам
Наиболее востребованными специальностями стали водители всех категорий
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Свой первый контракт о прохождении службы в Восточном военном округе заключили более 7 тысяч военнослужащих из Забайкалья, Бурятии, Приморского края.
"Наиболее востребованными специальностями стали водители всех категорий, в том числе механики-водители. Набор на эти должности составил около половины всех набранных военнослужащих по контракту", - говорится в сообщении пресс-службы округа.
По данным пресс-службы, больше всего контрактов заключили жители Забайкалья, Бурятии и Приморья. В основном это срочники, решившие изменить условия службы.