Приморье - в лидерах округа по контрактникам

СЕГОДНЯ 05:42 2018-10-08T05:42:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Свой первый контракт о прохождении службы в Восточном военном округе заключили более 7 тысяч военнослужащих из Забайкалья, Бурятии, Приморского края.

"Наиболее востребованными специальностями стали водители всех категорий, в том числе механики-водители. Набор на эти должности составил около половины всех набранных военнослужащих по контракту", - говорится в сообщении пресс-службы округа.

По данным пресс-службы, больше всего контрактов заключили жители Забайкалья, Бурятии и Приморья. В основном это срочники, решившие изменить условия службы.