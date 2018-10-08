2018-10-08T06:55:14+03:00
Происшествия

МВД: полицейские Приморья переписку в мессенджерах не читают

Информация о таких случаях все чаще появляется в социальных сетях
Игорь СОРОКИН
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В пресс-центре МВД заявили, что информация о проверках полицейскими мобильных телефонов граждан не соответствует действительности

Распространяемая в Интернете информация о массовых проверках сотрудниками территориальных органов внутренних дел мобильных телефонов ради ознакомления с личной перепиской в мессенджерах ложна, заверили в пресс-центре.

Там напомнили, что тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений гарантирована Конституцией. Ограничение этого права допускает только решение суда.

В случае, если гражданин столкнется с подобными требованиями сотрудника полиции, он имеет право обратиться с жалобой в надзорные органы или в подразделение собственной безопасности системы МВД.

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