Пограничники Приморья спасли терпящих бедствие северокорейцев

СЕГОДНЯ 07:13 2018-10-08T07:13:23+03:00

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Приморские пограничники спасли рыбаков Северной Кореи с затопленной шхуны в заливе Петра Великого, рассказал представитель краевого погрануправления ФСБ.

«У архипелага Римского-Корсакова обнаружили подтопленную шхуну, пограничники оказали помощь северокорейским рыбакам», — сказал он.

Комсомольская правда - Владивосток уже писала, что результате разыгравшихся в конце лета и начале осени штормов множество рыбацких шхун из КНДР укрывались в приморских бухтах.

«Шхуны скопились там из-за шторма, но уже все покинули этот район», — добавил он.