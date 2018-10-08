Пограничники Приморья спасли терпящих бедствие северокорейцев
У архипелага Римского-Корсакова обнаружили подтопленную шхуну
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Приморские пограничники спасли рыбаков Северной Кореи с затопленной шхуны в заливе Петра Великого, рассказал представитель краевого погрануправления ФСБ.
«У архипелага Римского-Корсакова обнаружили подтопленную шхуну, пограничники оказали помощь северокорейским рыбакам», — сказал он.
Комсомольская правда - Владивосток уже писала, что результате разыгравшихся в конце лета и начале осени штормов множество рыбацких шхун из КНДР укрывались в приморских бухтах.
«Шхуны скопились там из-за шторма, но уже все покинули этот район», — добавил он.