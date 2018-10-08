2018-10-08T07:13:23+03:00
Происшествия

Пограничники Приморья спасли терпящих бедствие северокорейцев

У архипелага Римского-Корсакова обнаружили подтопленную шхуну
Игорь СОРОКИН
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фото из архивафото из архива
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Приморские пограничники спасли рыбаков Северной Кореи с затопленной шхуны в заливе Петра Великого, рассказал представитель краевого погрануправления ФСБ.

«У архипелага Римского-Корсакова обнаружили подтопленную шхуну, пограничники оказали помощь северокорейским рыбакам», — сказал он.

Комсомольская правда - Владивосток уже писала, что результате разыгравшихся в конце лета и начале осени штормов множество рыбацких шхун из КНДР укрывались в приморских бухтах.

«Шхуны скопились там из-за шторма, но уже все покинули этот район», — добавил он.

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