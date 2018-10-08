Во Владивостоке осуждён дилер, торговавший "синтетикой" килограммами

СЕГОДНЯ 08:04 2018-10-08T08:04:28+03:00

Еще до суда он полностью сдал своего подельника и потому получил всего семь лет

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Во Владивостоке окончен суд по делу об обороте крупной партии синтетического наркотика и легализации 2 миллионов рублей, добытых криминалом.

Советский суд Владивостока вынес приговор гражданину С. по статьям о попытке наркосбыта и легализации преступных доходов.

Как установлено в суде, преступления совершены зимой 2017 года. Действуя по сговору с сообщником (уголовное дело против которого выделено в отдельное производство), фигурант намеревался сбыть около килограмма «скорости».

Когда он прятал расфасованный наркотик в тайники, его задержали оперативники. Следствие выяснило, что злоумышленник успел легализовать порядка 2 миллионов рублей, полученных от наркоторговли.

Вину обвиняемый признал, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. За содеянное суд назначил подсудимому 7 лет строгого режима со штрафом в 100 тысяч рублей.