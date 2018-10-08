2018-10-08T09:03:40+03:00
Происшествия

Работник авиапредприятия в Приморье пойман с гашишем и марихуаной

Мужчина проработал на авиапредприятии 10 лет, прежде к уголовной ответственности не привлекался
Игорь СОРОКИН
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фото из архивафото из архива
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Транспортные полицейские Приморья задержали работника авиапредприятия по подозрению в сбыте наркотиков.

Так, задержан 40-летний житель Артема, подозреваемый в незаконном сбыте наркотиков каннабисной группы. Оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков установили, что мужчина приобретал уже изготовленные наркотики у знакомого, а затем продавал их коллегам.

Полицейские обнаружили в автомобиле и в квартире подозреваемого 22 свертка смеси табака и гашишного масла, два шприца с гашишным маслом и высушенные листья каннабиса. Общий вес изъятого наркотика составил около 130 граммов.

Мужчина проработал на авиапредприятии 10 лет, прежде к уголовной ответственности не привлекался.

Фигурант дела заключен под стражу. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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