2018-10-08T09:24:46+03:00
Происшествия

Тигр задрал двух коров в Приморье

Сотрудники группы по разрешению конфликтной ситуации изучают район нападения хищника на домашних животных
Игорь СОРОКИН
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фото из архивафото из архива
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Специалисты занялись нападением амурского тигра на двух коров близ села Глазковка неподалеку от Лазовского заповедника в Приморье.

В краевой департамент охотнадзора поступило сообщение от жителя села Глазковка о том, что тигр напал на его коров, в результате одна ранена, вторая погибла. На место выехала опергруппа, ведется расследование.

Сотрудники группы по разрешению конфликтной ситуации изучают район нападения хищника на домашних животных. Если они установят, что хищник пристрастился к легкой добычи или у него есть проблемы со здоровьем, то зверь будет изъят из природы.

Владелец коров получит компенсацию.

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