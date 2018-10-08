Владивосток до ноября украсится своим главным цветком

СЕГОДНЯ 10:08 2018-10-08T10:09:12+03:00

Высадка саженцев рододендрона продлится в течение двух недель и должна завершиться до конца октября

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В октябре во Владивостоке высадят 2750 саженцев рододендрона даурского. Такую работу проведут специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» по итогам аукциона, победителем которого стало ООО «Эскарп». Именно эта компания выступит поставщиком зеленой продукции, которая совсем скоро украсит улицы краевого центра.

Как сообщила замначальника управления дорог и благоустройства мэрии Ольга Цой, высадка саженцев рододендрона продлится в течение двух недель и должна завершиться до конца октября. В схеме – более 30 мест в различных районах Владивостока.

Прошедший акцион стал вторым в этом году. «Тендерная мастерская», которая весной стала победителем первого, не осуществила поставку саженцев в срок и не выполнила условия муниципального контракта. За неисполнение обязательств на предприятии «Содержание городских территорий» было принято решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке с дальнейшим внесением ООО «Тендерная мастерская» в реестр недобросовестных поставщиков.