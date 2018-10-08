Врио губернатора Приморья тоже пообещал краю хоспис

СЕГОДНЯ 10:52 2018-10-08T11:00:57+03:00

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Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко пообещал открыть отделение паллиативной помощи и хоспис, чего врач Андрей Денеж и его сторонники добиваются уже более 15 лет.

- На первом этапе необходимо выделить коечный фонд, создать отделение паллиативной помощи при краевом медицинском учреждении. А дальше уже смотреть на хоспис, где бы он мог находиться. Я буду заниматься этой проблемой, это наши граждане. Самое тяжелое, когда ты немощен и другие страдают от твоей немощности, - сообщил Кожемяко.

Он добавил, что вскоре встретится с профсоюзными активистами по здравоохранению, где выяснит проблемы отрасли.

Открыть в крае, где от рака ежегодно умирают тысячи людей, хоспис обещали поочередно едва ли не все губернаторы и их врио, однако пока дело, по сути, так и не сдвинулось с мертвой точки.