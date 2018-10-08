Циклон несёт Приморью дождь со снегом

СЕГОДНЯ 11:24 2018-10-08T11:24:41+03:00

Во Владивостоке обойдется без снега, но сильный дождь возможен

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Первые дни наступившей недели в Приморье обещают быть погожими. На большей части края солнечно, но местами на севере вероятен небольшой дождь. Об этом сообщили в Приморском гидрометцентре.

Однако утром в среду с районов Кореи на северо-западную часть акватории Японского моря выйдет циклон, который будет смещаться, вдоль побережья. В среду наиболее сильные дожди пройдут на юге Приморья. В четверг дожди разойдутся на большую часть края.

За циклоном вторгнется холодная воздушная масса, и на перевалах возможен дождь со снегом. Прекращение осадков предполагается только к концу рабочей недели. Температура воздуха ночью +2…+8 °C, в горных районах до −5 °C, днём +5…+15 °C.

Во Владивостоке в среду ожидается дождь, возможен сильный. В четверг интенсивность дождя пойдёт на убыль. В пятницу без осадков. Температура воздуха ночью +4…+7 °C, днём +10…+13 °C.