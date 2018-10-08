Циклон несёт Приморью дождь со снегом
Первые дни наступившей недели в Приморье обещают быть погожими. На большей части края солнечно, но местами на севере вероятен небольшой дождь. Об этом сообщили в Приморском гидрометцентре.
Однако утром в среду с районов Кореи на северо-западную часть акватории Японского моря выйдет циклон, который будет смещаться, вдоль побережья. В среду наиболее сильные дожди пройдут на юге Приморья. В четверг дожди разойдутся на большую часть края.
За циклоном вторгнется холодная воздушная масса, и на перевалах возможен дождь со снегом. Прекращение осадков предполагается только к концу рабочей недели. Температура воздуха ночью +2…+8 °C, в горных районах до −5 °C, днём +5…+15 °C.
Во Владивостоке в среду ожидается дождь, возможен сильный. В четверг интенсивность дождя пойдёт на убыль. В пятницу без осадков. Температура воздуха ночью +4…+7 °C, днём +10…+13 °C.