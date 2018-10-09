Пониженное атмосферное давление вызовет переменную обачность

СЕГОДНЯ 01:02 2018-10-09T01:02:57+03:00

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Сегодня, 9 октября, погоду Приморского края определяет поле пониженного атмосферного давления. Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +13...+18°C. Температура воды в Амурском заливе +17°C, в заливе Посьета +16°C, в бухте Находка +13°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха +14...+16°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +15...+17°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +16...+18°C.