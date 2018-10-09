2018-10-09T02:28:02+03:00
Общество

Россельхознадзор проверил селёдку и липовый мёд: 203 тонны еды отправились в топку

За прошлую неделю ведомство выявило 25 партий опасных продуктов
Софья КУЧИНА
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Фото: https://riavrn.ru/news/kak-vybrat-med-sovety-ot-ria-voronezh/Фото: https://riavrn.ru/news/kak-vybrat-med-sovety-ot-ria-voronezh/
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За прошлую неделю – с 1 по 5 октября специалисты ФГБУ «Приморсклй межобластной ветеринарная лаборатории» провели 6136 проб и забраковали более 203 тонн еды.

Такая внушительная цифра сложилась из самых разных продуктов. В список попали пресервы из селёдки, минтай холодного копчения, салат из морской капусты, слабосоленая кета, мясные полуфабрикаты, колбасы, куриное мясо, сливочное масло, молоко, липовый мёд, а ещё комбикорм для свиней.

Во время лабораторных испытаний лаборанты получили 32 положительных результата на небезопасность образцов. В чём-то был сильно превышен уровень бактериальной обсеменённости или содержания соматических клеток, где-то обнаружены листерии. Производители полуфабрикатов же и вовсе заменяли мясо, указанное на этикетке, более дешёвым.

Таким образом 25 партий пищи Россельхознадзор признал негодными в пищу. Информацию о нарушениях внесли Центральный аппарат и территориальные управления ведомства.

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