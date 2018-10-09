Семья из Приморья сэкономила миллион на процентах по ипотеке
Первые 11 сертификатов на «Доступную ипотеку» вручили «первопроходцам» краевые власти. Теперь, благодаря программе льготного ипотечного кредитования, приморцы смогут получить займы на жильё от 5,5%.
Счастливчиками, получившими заветный сертификат стали четыре медика, четыре учителя и три работника бюджетной сферы. Они купят квартиры и дома в Уссурийске, Владивостоке и Находке. По словам семьи Калининых, уже получивших ипотеку, несмотря на все сложности с оформлением бумаг, программа помогла им сэкономить на процентах примерно миллион.
К слову, заявки на льготу подали уже 50 человек, 36 из них одобрили. Краевые власти обещают совершенствовать систему и дальше. По словам врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, прежде всего, необходимо сделать процентную ставку неизменной вне зависимости от срока выплаты. Также врио считает важным поддержать молодые семьи, планирующие в скором времени обзавестись детьми.
«КП» напоминает, программу «Доступная ипотека» разработали в Приморье для бюджетников.
Первыми получат займы учителя, врачи и сотрудники учреждений культуры. На втором этапе власти поддержат недавних выпускников мед и педвузов, без стажа работы и стабильного дохода.