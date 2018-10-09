Семья из Приморья сэкономила миллион на процентах по ипотеке

СЕГОДНЯ 03:58 2018-10-09T03:58:42+03:00

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Первые 11 сертификатов на «Доступную ипотеку» вручили «первопроходцам» краевые власти. Теперь, благодаря программе льготного ипотечного кредитования, приморцы смогут получить займы на жильё от 5,5%.

Счастливчиками, получившими заветный сертификат стали четыре медика, четыре учителя и три работника бюджетной сферы. Они купят квартиры и дома в Уссурийске, Владивостоке и Находке. По словам семьи Калининых, уже получивших ипотеку, несмотря на все сложности с оформлением бумаг, программа помогла им сэкономить на процентах примерно миллион.

К слову, заявки на льготу подали уже 50 человек, 36 из них одобрили. Краевые власти обещают совершенствовать систему и дальше. По словам врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, прежде всего, необходимо сделать процентную ставку неизменной вне зависимости от срока выплаты. Также врио считает важным поддержать молодые семьи, планирующие в скором времени обзавестись детьми.

«КП» напоминает, программу «Доступная ипотека» разработали в Приморье для бюджетников.

Первыми получат займы учителя, врачи и сотрудники учреждений культуры. На втором этапе власти поддержат недавних выпускников мед и педвузов, без стажа работы и стабильного дохода.