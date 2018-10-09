2018-10-09T04:48:29+03:00
Общество

"Морозим!": 56 тонн просроченного фарша обнаружила полиция на предприятии в Артёме

Опасный продукт скоро утилизируют
Софья КУЧИНА
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Фото: https://halal-spb.ru/product/farsh-kurinyyФото: https://halal-spb.ru/product/farsh-kurinyy
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Больше 56 тонн просроченного куриного фарша неизвестного происхождения нашли сотрудники Россельхознадзора на одном из крупных предприятий Артёма. Опасные мясопродукты изъяли и скоро уничтожат.

Как сообщило ведомство, «сюрприз» обнаружили полицейские и госинспекторы приморского Управления в одной из морозильных камер. Куриный фарш без ветеринарных сопроводительных документов тут же изъяли и теперь хранят изолированно от других продуктов.

Когда закончится административное разбирательство, несвежую курятину утилизируют. Производителю же грозит штраф за нарушение правил хранения и реализации продуктов животноводства.

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