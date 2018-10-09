Почта России обработала более 258 миллионов международных отправлений за 2018 год

СЕГОДНЯ 05:25 2018-10-09T05:26:50+03:00

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По предварительным итогам 9 месяцев 2018 года Почта России обработала 258,9 млн международных почтовых отправлений с товарными вложениями[1], что на 25% превышает показатель 9 месяцев 2017 года (208 млн шт.).

Почта России подготовилась к пиковому предновогоднему периоду. В 2018 году был введен в промышленную эксплуатацию логистический центр в Казани, выведен на полную мощность логистический центр около аэропорта Внуково, который способен обрабатывать до 1,5 млн почтовых отправлений в сутки. Запущен новый наземный маршрут из Китая с использованием собственного почтового поезда Владивосток-Москва.

Самолеты Почты России ТУ-204С увеличили количество регулярных авиарейсов из Китая в Россию – сейчас они совершают от 2 до 5 рейсов в неделю из Ханчжоу, Синчженя и Харбина. Регулярные маршруты позволяют ускорить доставку растущих объемов отправлений из Китая.

«Объемы почтовых отправлений из-за рубежа демонстрируют значительный рост. Мы прогнозируем, что по итогам 2018 года нами будет обработано более 354 млн международных почтовых отправлений, что на 25% превышает показатель прошлого года. Почта России ведет постоянную работу по развитию транспортных и логистических мощностей, чтобы максимально оперативно обрабатывать растущие объемы посылок», - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

В рамках Восточного экономического форума генеральный директор Почты России Николай Подгузов и президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин подписали договор о создании совместного предприятия «Национальные Логистические Системы». Компания займется строительством 38 логистических центров по всей стране.

Инфраструктура создаётся для обслуживания потребностей как российских, так и зарубежных участников рынка дистанционной торговли. Запуск данных центров позволит к 2021 году обеспечить доставку товаров населению на следующий день после онлайн заказа во всех крупных городах страны и через день в областных центрах.

Фото: Почта России

Первый уровень терминалов состоит из 7 логистических хабов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Хабаровске, которые расположены в аэропортах или непосредственной близости от них. Хабы будут обеспечены высокой степенью автоматизации процессов и возможностью производить как импортно-экспортные операции по отправке посылок, так и отправку товаров по заказам клиентов через российские онлайн-магазины со специально выделенных складских зон.

Второй уровень терминалов (10 центров) расположится в городах с населением более 1 млн человек и будет обладать автоматизированной сортировкой посылок и складскими зонами для хранения и обработки заказов.

Третий уровень терминалов (21 центр) обеспечит сервис по доставке онлайн-заказов в городах и областях с населением более 500 тыс. человек.