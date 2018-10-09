2018-10-09T05:26:50+03:00
Общество

Почта России обработала более 258 миллионов международных отправлений за 2018 год

Эта цифра сложилась за 9 месяцев текущего года
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: Почта РоссииФото: Почта России
Изменить размер текста:

По предварительным итогам 9 месяцев 2018 года Почта России обработала 258,9 млн международных почтовых отправлений с товарными вложениями[1], что на 25% превышает показатель 9 месяцев 2017 года (208 млн шт.).

Почта России подготовилась к пиковому предновогоднему периоду. В 2018 году был введен в промышленную эксплуатацию логистический центр в Казани, выведен на полную мощность логистический центр около аэропорта Внуково, который способен обрабатывать до 1,5 млн почтовых отправлений в сутки. Запущен новый наземный маршрут из Китая с использованием собственного почтового поезда Владивосток-Москва.

Самолеты Почты России ТУ-204С увеличили количество регулярных авиарейсов из Китая в Россию – сейчас они совершают от 2 до 5 рейсов в неделю из Ханчжоу, Синчженя и Харбина. Регулярные маршруты позволяют ускорить доставку растущих объемов отправлений из Китая.

«Объемы почтовых отправлений из-за рубежа демонстрируют значительный рост. Мы прогнозируем, что по итогам 2018 года нами будет обработано более 354 млн международных почтовых отправлений, что на 25% превышает показатель прошлого года. Почта России ведет постоянную работу по развитию транспортных и логистических мощностей, чтобы максимально оперативно обрабатывать растущие объемы посылок», - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

В рамках Восточного экономического форума генеральный директор Почты России Николай Подгузов и президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин подписали договор о создании совместного предприятия «Национальные Логистические Системы». Компания займется строительством 38 логистических центров по всей стране.

Инфраструктура создаётся для обслуживания потребностей как российских, так и зарубежных участников рынка дистанционной торговли. Запуск данных центров позволит к 2021 году обеспечить доставку товаров населению на следующий день после онлайн заказа во всех крупных городах страны и через день в областных центрах.

Фото: Почта России

Фото: Почта России

Первый уровень терминалов состоит из 7 логистических хабов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Хабаровске, которые расположены в аэропортах или непосредственной близости от них. Хабы будут обеспечены высокой степенью автоматизации процессов и возможностью производить как импортно-экспортные операции по отправке посылок, так и отправку товаров по заказам клиентов через российские онлайн-магазины со специально выделенных складских зон.

Второй уровень терминалов (10 центров) расположится в городах с населением более 1 млн человек и будет обладать автоматизированной сортировкой посылок и складскими зонами для хранения и обработки заказов.

Третий уровень терминалов (21 центр) обеспечит сервис по доставке онлайн-заказов в городах и областях с населением более 500 тыс. человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Морозим!": 56 тонн просроченного фарша обнаружила полиция на предприятии в Артёме
Семья из Приморья сэкономила миллион на процентах по ипотеке
Россельхознадзор проверил селёдку и липовый мёд: 203 тонны еды отправились в топку
Пониженное атмосферное давление вызовет переменную обачность
Циклон несёт Приморью дождь со снегом
Врио губернатора Приморья тоже пообещал краю хоспис
Владивосток до ноября украсится своим главным цветком
Тигр задрал двух коров в Приморье
Работник авиапредприятия в Приморье пойман с гашишем и марихуаной
Во Владивостоке осуждён дилер, торговавший "синтетикой" килограммами
Пограничники Приморья спасли терпящих бедствие северокорейцев
МВД: полицейские Приморья переписку в мессенджерах не читают
Приморье - в лидерах округа по контрактникам
Хабаровские спасатели вывезли из тайги обломки самолета, найденные приморцами
Приморец сурово отомстил своей гулящей жене
Рыба и овощи заметно подешевели во Владивостоке
Страшная авария под Уссурийском унесла одну жизнь и изувечила другую
Сотня школьников повеселилась на "Земле леопарда"