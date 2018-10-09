В хоккей играют настоящие мужчины: защитника команды «Адмирал» дисквалифицировали на 15 игр

СЕГОДНЯ 06:36 2018-10-09T06:36:31+03:00

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Пресс-служба КХЛ сообщила о дисквалификации на 15 игр защитника приморской команды «Адмирал» Степана Захарчука.

Как сообщала ранее «Комсомолка» Владивостокский «Адмирал» на домашней арене проиграл челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:7.

На 57 минуте встречи Захарчук толкнул плечом на борт форварда Пеньковского.

Тот покинул лёд в сопровождении медиков. СМИ сообщают, что у него ушиб головного мозга.

Вице-президент по хоккейным операциям КХЛ Георгий Кобылянский отметил, что лига не намерена закрывать глаза на грубость. Теперь «моряка» ждёт денежный штраф и отстранение от 15 игр. Причём такое наказание игрок понесёт не только из-за последнего инцидента, но и за нарушения двух последних сезонов – только в этом 31-летний защитник провел одну игру, в которой получил 25 минут штрафа.

По предварительным данным, форвард «Трактора» Артём Пеньковский из-за травмы пропустит остаток сезона.