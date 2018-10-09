2018-10-09T07:30:45+03:00
Общество

До 11 ноября дачники и походники смогут добираться на природу по летнему расписанию электричек

Также до 31 октября можно бесплатно возить с собой велосипеды
Софья КУЧИНА
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Фото: "Экспресс Приморья"Фото: "Экспресс Приморья"
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Компания «Экспресс Приморья» сохранит летнее расписание электричек до 11 ноября.

Для удобства дачников и походников, компания-перевозчик «Экспресс Приморья» оставит до 11 ноября летний график курсирования электропоездов. Также, до 31 октября в крае продолжит действовать акция «Купи билет – провези велосипед», так что до конца второго месяца осени пассажиры электричек смогут перевозить свой двухколёсный транспорт совершенно бесплатно.

В связи с корректировкой расписания авиарейсов компания изменила время отправления пригородных экспрессов от станции Владивосток. Теперь в аэропорт можно уехать в 06:23, 09:02, 11:51, 16:00, 18:00.

К слову, за девять месяцев этого года по линии Владивосток-Кневичи проехали 372 000 пассажира. Таким образом, по сравнению с прошлым годом количество пассажиров выросло на восемь процентов. Причем за счёт именно тех, кто направлялся в аэропорт или из него. 93 000 человек(а это на 38% больше данных прошлого года) попали на свой рейс благодаря приморскому аэроэкспрессу. А доля пассажиров, следующих на скорых электропоездах именно в аэропорт или из аэропорта, составила 26%.

Как ранее сообщали власти, до конца этого года ещё две электрички поступят в Приморье. После обкатки они также выйдут на маршруты. А к лету 2019 года жителям Владивостока и пригородов «вернут» «чуркинское» направление – уже совсем скоро починят сталинский тоннель.

Компания «Экспресс Приморья» напоминает, что полное расписание всех пригородных электропоездов доступно круглые сутки в бесплатном мобильном приложении «Пригород». Кроме того, с помощью можно приобрести билет на электричку по безналу.

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