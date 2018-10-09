"Самурай" Веркеенко останется на посту мэра до 16 октября
Депутаты Владивостока рассмотрели заявление главы города Виталия Веркеенко об отставке. Согласно сообщению пресс-службы Думы, 11 октября мэр не прекратит работу. Дело в том, что повестку заседания на это число сформировали ещё до подачи нашумевшей «увольнительной» . Поэтому на заседании комитета по местному самоуправлению предложили другой вариант решения вопроса: собраться на внеочередное заседание 16 октября.
В ходе заседания депутаты также высказали мнение, что самому Веркеенко также есть смысл присутствовать на встрече, чтобы объяснить причины своего досрочного ухода.
Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала о довольно эксцентричном поступке владивосткского мэра – тот поведал горожанам о своём «увольнении» через соцсети: фото заявления с росчерком «Честь имею» он опубликовал в Instagram и на Facebook. Благодаря различным пабликам и мгновенной реакции СМИ, Веркеенко тут же прозвали «самураем».
Теперь Думе необходимо внести проект решения о начале процедуры формирования конкурсной комиссии на замещение должности главы Владивостока. Согласно действующему положению, общее число её членов составляет 8 человек, половина из них назначается гордумой, половина губернатором Приморья.
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