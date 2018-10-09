«Была у лисы избушка ледяная»: В Дальнегорске жадная невестка присвоила квартиру покойного мужа

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-09T10:17:04+03:00

Много лет женщина жила в чужой квартире и не пускала законных владельцев даже на порог

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Судебные приставы в Дальнегорске помогли пожилой горожанке вернуть свою квартиру. Та – будто бы попала в русскую народную сказку про лису и лубяную избушку: после смерти сына его сожительница оккупировала квартиру мужчины, а законную владелицу не пускала даже на порог.

Неоднократно старушка предлагала выкупить жильё, но негодяйка отказывала ей и в этом. Терпение пенсионерки лопнуло, когда ушлая «лиса», накопив долгов по квартплате за 300 тысяч, привела в жильё, ранее принадлежавшее покойнику, нового ухажёра. Только тогда женщина решилась подать на экс-невестку в суд.

Благодаря иску, должницу признали утратившей правом пользоваться квадратными метрами. Незванных жильцов приставы выселили из «избушки», а помещение вернули настоящей хозяйке.