2018-10-09T10:17:04+03:00
Общество

«Была у лисы избушка ледяная»: В Дальнегорске жадная невестка присвоила квартиру покойного мужа

Много лет женщина жила в чужой квартире и не пускала законных владельцев даже на порог
Софья КУЧИНА
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Фото: http://umm4.com/stories_tales_poems/skazka-zayushkina-izbushka.htmФото: http://umm4.com/stories_tales_poems/skazka-zayushkina-izbushka.htm
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Судебные приставы в Дальнегорске помогли пожилой горожанке вернуть свою квартиру. Та – будто бы попала в русскую народную сказку про лису и лубяную избушку: после смерти сына его сожительница оккупировала квартиру мужчины, а законную владелицу не пускала даже на порог.

Неоднократно старушка предлагала выкупить жильё, но негодяйка отказывала ей и в этом. Терпение пенсионерки лопнуло, когда ушлая «лиса», накопив долгов по квартплате за 300 тысяч, привела в жильё, ранее принадлежавшее покойнику, нового ухажёра. Только тогда женщина решилась подать на экс-невестку в суд.

Благодаря иску, должницу признали утратившей правом пользоваться квадратными метрами. Незванных жильцов приставы выселили из «избушки», а помещение вернули настоящей хозяйке.

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