Сильный дождь обрушится сегодня на Владивосток

СЕГОДНЯ 01:28 2018-10-10T01:28:28+03:00

Все службы жизнеобеспечения готовы к последствиям Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

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Сегодня, 10 октября, погоду Приморского края определяют фронтальные разделы. Облачно, в южной половине дождь, местами сильный, на юге сильный, местами очень сильный. Возможна гроза. Ветер северо-восточный, умеренный, на южном побережье сильный. Температура воздуха +11...+16°C. Температура воды в Амурском заливе +17°C, в заливе Посьета +16°C, в бухте Находка +13°C.

Во Владивостоке облачно, сильный, временами очень сильный дождь. Возможна гроза. Ветер северо-восточный, северный сильный, утром умеренный. Температура воздуха +10...+12°C.

В Уссурийске облачно, сильный, временами очень сильный дождь. Ветер слабый, во второй половине дня северный умеренный. Возможна гроза. Температура воздуха +10...+12°C.

В Находке облачно, сильный, временами очень сильный дождь. Ветер восточный, северо-восточный сильный, утром умеренный. Возможна гроза. Температура воздуха +12...+14°C.