Приморский «Адмирал» уступил на льду китайскому «Куньлуню»

СЕГОДНЯ 01:58 2018-10-10T01:58:44+03:00

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Хоккейная команда «Адмирал» в очередной раз огорчила своих болельщиков: вчера на матче с китайской командой «КуньЛунь Ред Стар» «моряки» потрепели пятое поражение подряд.

Как сообщают «Вести. Приморье» по ходу матча приморский клуб уступа 0:2, однако в начале третьего отрезка игры нашим удалось сравнять счёт. Но за две минуты до сирены, судьи выписали легинеру Войтеху Полаку две минуты штрафа и «Драконы» тут вышли вперёд, одержав победу. Отыграться ещё раз «Адмиралу» времени не хватило.

«КП» напрминает, что последние пять матчей наша команда проиграла с общим счетом - 12:23. После 16 игр у ХК "Адмирал" 8 очков и предпоследнее место в конференции Восток. От заветного, восьмого места «моряков» отделяет целых 7 очков.

С 12 по 18 октяря приморский клуб проведёт четыре выездных игры против ЦСКА, Динамо, Слована и Локомотива.