АО «Восточный Порт» поздравило Находкинскую городскую больницу с юбилеем

8 Окт. 11:49 2018-10-10T02:12:36+03:00

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Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящий в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», поздравил КГБУЗ «Находкинская городская больница» с 65-летним юбилеем.

В ходе торжественного собрания портовый холдинг вручил ценный подарок лучшему детскому доктору — участковому педиатру Детской больницы Рите Петровне Ли. Первый городской конкурс «Мой любимый медик» проходил в течение пяти месяцев — жители Находки оставляли свои благодарности в адрес врачей, медсестёр, санитарок посредством социальных сетей, электронной почты, записей в книге жалоб и предложений.

«Находкинская городская больница» по праву считается одним из авторитетных медицинских учреждений города. Благодаря специалистам высокой квалификации тысячи горожан получают здесь своевременную и профессиональную медицинскую помощь. На протяжении многих лет нас связывают крепкие партнерские отношения. Ежегодно ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный Порт» направляют финансовую помощь на приобретение нового специализированного оборудования и ремонт учреждения. Уверен, Находкинская городская больница продолжит вносить весомый вклад в развитие здравоохранения в регионе», — отметил управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.

Находкинская городская больница является крупнейшим лечебно-профилактическим учреждением Приморского края. Около двух тысяч квалифицированных специалистов оказывают пациентам экстренную и плановую помощь по 24 профилям. Учреждение работает для более чем 150 тысяч жителей Находки, Фокино, Партизанского, Лазовского, Шкотовского районов.

АО «Восточный Порт» как градообразующее предприятие регулярно оказывает поддержку КГБУЗ «Находкинская городская больница». В 2017 году портовый холдинг направил более 10 млн рублей на проведение ремонтных работ и приобретение оборудования для открытия первичного онкологического отделения, покупку медицинской мебели и техники для урологического и эндоскопического отделений больницы.