2018-10-10T02:30:52+03:00
Общество

Два братца с Сахалина за 50 тысяч «сдали» экзамены в «Дальрыбвтузе»

За взятку парень заплатил штраф в четырёхкратном размере
Софья КУЧИНА
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Фото: https://56orb.ruФото: https://56orb.ru
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Дальневосточное следственное управление на транспорте собрало достаточно доказательств, чтобы обвинить жителя Сахалинской области во взяточничестве.

Как стало известно Ленинскому районному суду, в августе 2016 для того, чтобы перевестись на второй курс, горе-студент предложил одному из преподавателей «Дальрыбвтуза» за 50 тысяч рублей проставить ему все необходимые оценки. Деньги он перевёл на карточку педагогу. Его брат и одновременно сокурсник поступил точно так же – таким образом учителю разом «перепало» около ста тысяч. Сейчас его уголовное дело тоже расследуется.

Первому брату – зачинщику всего произошедшего назначили штраф в 200 тысяч рублей, дело другого суд всё ещё рассматривает.

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