2018-10-10T03:55:49+03:00
Общество

«Синие» жители Артёма попытались избить таксиста в его же авто

Мужчина вызвал на помощь Росгвардию
Поделиться:
Фото: http://primorsky.ruФото: http://primorsky.ru
Изменить размер текста:

Тревожную кнопку в своём автомобиле нажал водитель такси, когда его шумные клиенты начали доставлять неудобства., сообщает «КП» со ссылкой на Росгвардию.

Трое молодых людей от 17 до 20 лет возвращались домой из сауны, но решили, «подоставать» мужчину. Когда тот сделал замечание агрессивным парням, один из них ударил шофёра. Конечно же тот не стал терпеть рукоприкладства в своём транспорте и вызвал подмогу.

Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии тут же выехала на место.

Развесёлую компанию доставили в полицию, теперь их ждут разбирательства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Партизанский любитель чужих авто угнал машину из автосервиса во Владивостоке
Первые жертвы непогоды: в Дальнегорске улетел в кювет автомобиль
Два братца с Сахалина за 50 тысяч «сдали» экзамены в «Дальрыбвтузе»
Приморский «Адмирал» уступил на льду китайскому «Куньлуню»
Сильный дождь обрушится сегодня на Владивосток
280 кило пельменей и фрикаделек с кишечной палочкой изъяли у приморского производителя
«Была у лисы избушка ледяная»: В Дальнегорске жадная невестка присвоила квартиру покойного мужа
"Самурай" Веркеенко останется на посту мэра до 16 октября
Глава Хабаровского края не собирается отдавать Владивостоку статус столицы ДВФО
До 11 ноября дачники и походники смогут добираться на природу по летнему расписанию электричек
В хоккей играют настоящие мужчины: защитника команды «Адмирал» дисквалифицировали на 15 игр