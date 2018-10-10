«Синие» жители Артёма попытались избить таксиста в его же авто

СЕГОДНЯ 03:54 2018-10-10T03:55:49+03:00

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Тревожную кнопку в своём автомобиле нажал водитель такси, когда его шумные клиенты начали доставлять неудобства., сообщает «КП» со ссылкой на Росгвардию.

Трое молодых людей от 17 до 20 лет возвращались домой из сауны, но решили, «подоставать» мужчину. Когда тот сделал замечание агрессивным парням, один из них ударил шофёра. Конечно же тот не стал терпеть рукоприкладства в своём транспорте и вызвал подмогу.

Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии тут же выехала на место.

Развесёлую компанию доставили в полицию, теперь их ждут разбирательства.