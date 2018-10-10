Первые жертвы непогоды: в Дальнегорске улетел в кювет автомобиль
Вероятно машину занесло из-за дождя
ДПС-Контроль
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В Дальнегорске на автобусной остановке Светлый ключ иномарка улетела в кювет и перевернулась на крышу, сообщил инстаграм-паблик dpskontrol_125rus. В профиле появилось видео с места происшествия. Сообщившие об аварии не называют причин, но не сложно догадаться, что роль могла сыграть мокрая дорога и высокая скорость движения авто. В группе также сообщили, что пострадавших в аварии нет.
Сейчас устанавливают обстоятельства аварии.
Авария в Дальнегорске