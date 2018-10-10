Партизанский любитель чужих авто угнал машину из автосервиса во Владивостоке
В отделение полиции Фрунзенского района обратился мужчина, он сообщил о том, что его автомобиль похитили.
Как выяснилось, свою Тойоту Карину он поставил на ремонт в автобокс на Ялтинской, а через некоторое время там её не обнаружил.
Инспекторы ДПС получили ориентировку на машину и почти сразу нашли «японку» на той же Ялтинской. Оказалось, что 36-летний работник автосервиса не удержался и решил прокатиться на красотке, однако не справился с управлением и врезался в другую машину.
Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении авто. Любитель покататься на чужом транспорте находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.