2018-10-10T05:46:10+03:00
Общество

Партизанский любитель чужих авто угнал машину из автосервиса во Владивостоке

Он просто хотел прокатиться
Софья КУЧИНА
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Фото: https://wroom.ru/cars/toyota/carinaФото: https://wroom.ru/cars/toyota/carina
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В отделение полиции Фрунзенского района обратился мужчина, он сообщил о том, что его автомобиль похитили.

Как выяснилось, свою Тойоту Карину он поставил на ремонт в автобокс на Ялтинской, а через некоторое время там её не обнаружил.

Инспекторы ДПС получили ориентировку на машину и почти сразу нашли «японку» на той же Ялтинской. Оказалось, что 36-летний работник автосервиса не удержался и решил прокатиться на красотке, однако не справился с управлением и врезался в другую машину.

Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении авто. Любитель покататься на чужом транспорте находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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