Прокуратура заподозрила большекаменских предпринимателей в отмывании денег
Ведомство постановило устранить все нарушения на предприятии
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Межрайонная прокуратура в Большом Камне во время проверки выявила нарушения в деятельности одной из фирм. Некое ООО, оказывая услуги посредника на сделке купли-продажи недвижимости, не выполнило требования закона по части поставки на учёт в Росфинмониторинге.
Прокурор возбудил дело об административном правонарушении – предпринимателей подозревают в отмывании доходов. Также ведомство постановило исправить все нарушения.