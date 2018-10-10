Прокуратура заподозрила большекаменских предпринимателей в отмывании денег

СЕГОДНЯ 07:01 2018-10-10T07:01:29+03:00

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Межрайонная прокуратура в Большом Камне во время проверки выявила нарушения в деятельности одной из фирм. Некое ООО, оказывая услуги посредника на сделке купли-продажи недвижимости, не выполнило требования закона по части поставки на учёт в Росфинмониторинге.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении – предпринимателей подозревают в отмывании доходов. Также ведомство постановило исправить все нарушения.