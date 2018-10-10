Отправить посылку в любом отделении Почты России теперь можно за 30 секунд

СЕГОДНЯ 07:03 2018-10-10T07:03:08+03:00

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Почта России внедряет принципиально новый сервис по отправке посылок, состоящий из трех уровней. В основу ложится концепция «отправить за 30 секунд», суть которой заключается в том, что время контакта между клиентом и оператором при отправке посылки не должно превышать половины минуты.

Первый уровень – самый сложный, если клиент не пользуется электронными сервисами и заполняет бланк вручную в отделении. В таком случае для ускорения обслуживания оператор вводит только основную информацию, которая нужна для пересылки отправления из точки А в точку Б. На это у сотрудника уходит не больше 30 секунд, после чего он завершает обслуживание и выдает клиенту чек, где указаны основные данные отправления и трек-номер. Сортировочные машины в логистических центрах Почты России оборудованы системой оптического распознавания текста (OCR), которая позволяет вносить недостающие данные в автоматическом режиме, или оставшиеся данные с бланка может дозаполнить оператор в свободное от обслуживания клиентов время.

Второй уровень – предзаполненные посылки. Клиент регистрируется на сайте pochta.ru, заполняет адресные данные отправителя и получателя, после чего получает уже готовый бланк с трек-номером, который необходимо распечатать и приклеить к посылке. В отделении оператор отсканирует трек-номер и вся информация появится в системе, останется только взвесить посылку и принять оплату. Если у клиента нет принтера, достаточно показать трек-номер с экрана мобильного телефона, оператор распечатает бланк самостоятельно.

Третий уровень – самый продвинутый, это оформление предоплаченных посылок. Клиент также регистрируется на официальном сайте Почты России, вводит информацию об отправителе и получателе, получает бланк с трек-номером и оплачивает его онлайн. Главное преимущество этого уровня заключается в том, что оформленную и оплаченную посылку можно сдать без очереди в любом центре выдачи и приема посылок. После обработки отправления сотрудником Почты России на электронный адрес клиента, оставленный при регистрации на сайте, поступит письмо с уведомлением о приеме и чеком.

Первый и второй уровни уже сейчас доступны во всех почтовых отделениях, третий уровень доступен в любом из 550 центров выдачи и приема посылок более чем в 200 городах России.

«Внедряя новую концепцию, мы кардинально упрощаем процедуру отправки посылок для физических лиц. Онлайн оформление позволяет значительно повысить скорость обслуживания в отделении почтовой связи. Клиенты могут прогнозировать, сколько времени им нужно будет провести в отделении, зная, что процедура отправки одной посылки не будет превышать 30 секунд, а в случае с оформлением предоплаченных посылок клиент просто оставляет посылку и уходит», - отметил заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.

Подробную информацию об услуге можно получить на официальном сайте Почты России в разделе «Помощь».