Тонну подозрительной горбуши хранил на складе производитель из Артёма

СЕГОДНЯ 11:15 2018-10-10T11:16:11+03:00

В его закромах обнаружилась также и красная икра без маркировки

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На одном из предприятий Артёма полиция и сотрудники Россельхознадзора обнаружили больше тонны лососёвой икры и 374 кило мороженой горбуши. Всё бы ничего, да морепродукты эти хранились с нарушением ветеринарного законодательства. На маркировке рыбы не было даты изготовления и срока годности. На икре же и вовсе никто не указал, из какой именно рыбы её добыли.

Всю продукцию из рефрижираторного контенера изъяли и поместили на изолированное хранение. Производителю грозит административное дело за нарушение правил хранения и, как следствие, крупный штраф.

Когда дело завершится, он сможет вернуть себе икру, если сможет её маркировать. Рыбу же отправили на утилизацию.