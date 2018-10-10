Мастер-класс по операциям на живых моделях прошёл в третьем роддоме Владивостока

СЕГОДНЯ 11:42 2018-10-10T11:47:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Серию уникальных мастер-классов на живых моделях провела в роддоме №3 доктор медицинских наук Лаура Каппушева. Московский профессор поделилась с приморскими коллегами своим опытом работы на новейшем эндоскопическом оборудовании, которое появилось в женской консультации.

Под руководстовом гостьи в учреждении прошло 6 «живых операций» подряд. В течение 9 часов врачебные бригады удаляли единичные и множественные полипы и миомы у пациенток самого разного возраста. Первыми, кто познакомился с возможностями высокотехнологичнаой аппаратуры стали заведующая гинекологическим отделением роддома Елена Федоренко, врач хирург-эндоскопист отделения Евгений Порицкий. Хирургические вмешательства осуществлялись гистероскопическим и лапароскопическим доступом.

Отметим, что аппаратура, на которой была оказана помощь пациенткам, поступила в роддом № 3 Владивостока за счет средств, выделенных из бюджета Приморского края. Это эндоскопическая стойка от немецкого концерна Karl Storz – ведущего производителя данного оборудования в мире. Оборудование эксклюзивно: оно представлено в последней модификации, аналоги которой отсутствуют в других учреждениях региона. Стойка включает все самое необходимое для выполнения гистероскопий, резектоскопий и лапароскопий повышенной сложности. В частности, она обеспечена видеокамерой, которая многократно увеличивает изображение и меняет режим подачи картинки. Такая подробная визуализация обеспечивает максимально четкую передачу информации о состоянии здоровья пациента и дает возможность для акцентирования внимания врачей на деталях.

- Вирус видеоэндохирургии передается, и, поверьте, получить его очень легко. Думаю, что после нашей встречи он охватит еще больше специалистов, - заявила на встрече Лаура Каппушева.

И эти слова не вызывают сомнений, ведь теперь у специалистов роддома есть уникальная возможность диагностировать и лечить самразные заболевания женской репродуктивной сферы – в том числе – самые сложные, связанные с бесплодием, эндометриозом, наличием доброкачественных новообразований и онкологией.