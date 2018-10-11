Сегодня во Владивостоке вновь мокро и холодно

СЕГОДНЯ 01:45 2018-10-11T01:46:26+03:00

Погода исправится к выходным, а пока приморцам придётся потерпеть

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Сегодня, 11 октября, погоду Приморья определяют фронтальные разделы.

Это значит, что днем нас ждёт небольшой, местами умеренный дождь. Облачно. Возможна гроза. Ветер северный умеренный до сильного, на побережье сильный. Воздух +9...+14°C. Вода в Амурском заливе +17°C, в заливе Посьета +16°C, в бухте Находка +13°C.

Во Владивостоке переменная облачность, временами слабый дождь (вероятность 80%). Ветер северо-западный сильный. Воздух +10...+12°C.

В Уссурийске облачно, небольшой дождь (вероятность 80%). Ветер северо-западный умеренный. Воздух +10...+12°C.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный, днем до сильного. Воздух +12...+14°C.