Сегодня во Владивостоке вновь мокро и холодно
Сегодня, 11 октября, погоду Приморья определяют фронтальные разделы.
Это значит, что днем нас ждёт небольшой, местами умеренный дождь. Облачно. Возможна гроза. Ветер северный умеренный до сильного, на побережье сильный. Воздух +9...+14°C. Вода в Амурском заливе +17°C, в заливе Посьета +16°C, в бухте Находка +13°C.
Во Владивостоке переменная облачность, временами слабый дождь (вероятность 80%). Ветер северо-западный сильный. Воздух +10...+12°C.
В Уссурийске облачно, небольшой дождь (вероятность 80%). Ветер северо-западный умеренный. Воздух +10...+12°C.
В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный, днем до сильного. Воздух +12...+14°C.