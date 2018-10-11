Осыпающуюся видовую до конца года укрепят во Владивостоке

СЕГОДНЯ 04:56 2018-10-11T04:56:56+03:00

Чтобы разработать проект укрепления, провели инженерно-геологические изыскания, а затем проверили сметы

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Сквер Анны Щетининой на Эгершельде давно требовал вмешательства властей. Крутой откос начал разрушаться вместе с видовой площадкой, любимой многими горожанами и посещаемой туристами.

И вот аукцион по поиску подрядчика на укрепление откоса в сквере состоялся. Его выиграло ООО «Владтехника».

В сквере в районе Крыгина, 80 нужно будет установить габионы из сетки двойного кручения с шестигранными ячейками, изготовленные из проволоки с антикоррозийным покрытием. Высота откоса — около 10 метров.

Чтобы разработать проект укрепления, провели инженерно-геологические изыскания, а затем проверили сметы. Возведение укрепляющих конструкций планируют завершить в декабре. Отрицательные температуры воздуха при проведении таких видов работ не помеха. Вторым этапом работ станет благоустройство видовой площадки.