2018-10-11T05:16:57+03:00
Происшествия

Шинный делец из Приморья "попал" на 6 миллионов рублей

Сейчас предпринимателя ждет до двух лет лишения свободы
Игорь СОРОКИН
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фото - таможня Находкифото - таможня Находки
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5,9 миллионов рублей таможенных платежей недоплатил бюджету коммерсант из Находки. Находкинская таможня выявила правонарушение и возбудила уголовное дело.

Директор находкинской фирмы в 2017 году подал в таможню сведения о ввозе из Японии 475 тонн шин и запчастей для спецтехники стоимостью 2 миллиона долларов. Декларируя товар, бизнесмен указал недостоверные сведения о стоимости товаров, что повлияло на размер платежей. В результате предприниматель недоплатил государству 5,9 миллионов рублей.

Сейчас предпринимателя ждет до двух лет лишения свободы.

Справка КП

За девять месяцев Находкинская таможня возбудила четыре уголовных дела по статье УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей». Общая сумма неуплаты составила 26 млн рублей. Два дела суд уже рассмотрел и признал обвиняемых виновными.

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