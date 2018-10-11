Проезд по центральной дороге ограничат во Владивостоке на месяц
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам
фото из архива
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С понедельника, 15 октября, по 11 ноября во Владивостоке перекроют проезд в районе дома № 6 на улице Суханова.
Здесь специалисты КГУП «Приморский водоканал» будут перекладывать аварийный водопровод.
Как сообщили на предприятии, объехать участок можно будет по улицам Суханова и Уборевича. Место работ будет ограждено, рабочие установят временные дорожные знаки.