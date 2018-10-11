Владивостокцев приглашают на День подписчика

СЕГОДНЯ 05:50 2018-10-11T05:50:05+03:00

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12 октября при поддержке издателей приморской прессы пройдет День подписчика. В центральном почтовом отделении Владивостока для постоянных и новых читателей периодических изданий подготовили специальные предложения и подарки.

Почта России дополнительно к скидкам издательств снижает для подписчиков цену на доставку изданий: по каталогу Почты России – на 10% для федеральных и на 15% для региональных и местных СМИ, а по каталогам других подписных агентств на 5% и на 10% соответственно.

Одновременно сохраняется скидка для подписчиков, действующая в период всей подписной кампании, на доставку изданий, вошедших в список, подготовленный Экспертным советом по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России: 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных подписных агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампанию, включает около 2500 наименований.

Операторы проконсультируют по времени выхода изданий, а также подберут для подписчиков нужное издание по лучшей цене. Кроме этого, в День подписчика можно будет получить консультацию у специалистов Федеральной налоговой службы.

Начало мероприятия в 10:00 часов по адресу: ул. Верхнепортовая, д. 2 , 1 этаж (почтовое отделение 690090).

Напомним, скидки на подписку на периодические издания действуют до 14 октября. Жители Приморского края могут оформить подписку, позвонив с домашнего телефона по номеру «066», или на сайте. Официальный сайт Почты России позволяет оформить подписку для получателей, в том числе из другого региона, он полностью адаптирован под мобильные устройства и обеспечивает прием платежа за подписку банковской картой через интернет. Также в центральных отделениях Почты России городов и районных центров продолжается получившая широкую поддержку акция по благотворительной подписке «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых.