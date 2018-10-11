Ученые Приморья открывают зимнюю слежку за леопардами

СЕГОДНЯ 06:10 2018-10-11T06:10:26+03:00

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«Земля леопарда» приступила к новому этапу установки фотоловушек. За редчайшими пятнистыми кошками на заповедной территории вновь несколько месяцев будут следить более 400 автоматических камер.

Фотомониторинг ведут на «Земле леопарда» с 2013 года. Установку и проверку фотоловушек проводят вручную дважды в год. Лесные камеры нацпарка приносят неповторимые фото- и видеоматериалы. Такие исследования дают изучать уникальных животных, не беспокоя их.

К новому этапу фотомониторинга специалисты отдела науки «Земли леопарда» приступили в середине осени. Для этого в лесах юго-западного Приморья устанавливают автокамеры, которые будут работать в течение трех месяцев. Площадь, охваченная сетью фотомониторинга, составляет 360 тысяч гектаров, что почти в полтора раза больше площади Москвы.

Параллельно специалисты работают над анализом материалов предыдущего этапа мониторинга. Уже выяснилось, что в первой половине 2018 года на «Земле леопарда» отметилось несколько новых котят и взрослых особей.

«Учитывая множество факторов, мы рассчитали оптимальное расположение фотоловушек на леопардовых тропах, — отметил Петр Сонин, старший научный сотрудник ФГБУ „Земля леопарда“ им. Н.Н. Воронцова. — Сеть выстроена максимально эффективным образом: камеры устанавливают с промежутками в 3-5 километров. На точках мониторинга настраиваются по две фотоловушки с разных сторон звериной тропы. Такая система позволяет получать фотографии леопардов с двух боков, что важно для их идентификации».

Новый сезон установки фотоловушек завершат весной 2019 года. После анализа всех данных специалисты «Земли леопарда» смогут объявить о количестве отмеченных за год редких кошек. Так, по результатам мониторинга 2017 года на «Земле леопарда» зафиксировано всего 86 взрослых леопардов. В долгосрочных планах специалистов — расширение сети фотоловушек сразу по нескольким направлениям.