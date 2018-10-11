Армейские кашевары учатся готовить для Приморья
К занятиям на полевых кухнях приступили курсанты школы поваров Восточного военного округа.
Обучаемые приготовят в полевых условиях по общевойсковым нормам довольствия первые и вторые горячие блюда, в частности супы и каши. Эти занятия являются заключительным этапом подготовки к выпускным экзаменам, которые состоятся в конце текущего месяца.
После успешной сдачи выпускных испытаний военных поваров распределят в соединения и воинские части Восточного военного округа.
Напомним, Комсомольская правда - Владивосток уже писала, что Приморский край - один из трех лидеров Восточного военного округа по числу подписанных контрактов на службу.