2018-10-11T06:37:36+03:00
Общество

Армейские кашевары учатся готовить для Приморья

После успешной сдачи выпускных испытаний военных поваров распределят в соединения и воинские части Восточного военного округа
Игорь СОРОКИН
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фото из архива Комсомольской правдыфото из архива Комсомольской правды
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К занятиям на полевых кухнях приступили курсанты школы поваров Восточного военного округа.

Обучаемые приготовят в полевых условиях по общевойсковым нормам довольствия первые и вторые горячие блюда, в частности супы и каши. Эти занятия являются заключительным этапом подготовки к выпускным экзаменам, которые состоятся в конце текущего месяца.

После успешной сдачи выпускных испытаний военных поваров распределят в соединения и воинские части Восточного военного округа.

Напомним, Комсомольская правда - Владивосток уже писала, что Приморский край - один из трех лидеров Восточного военного округа по числу подписанных контрактов на службу.

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