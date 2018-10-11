«Верни людям деньги»: вандалы атаковали здание банка «АТБ» в Уссурийске

СЕГОДНЯ 06:43 2018-10-11T06:44:15+03:00

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Одно из уссурийских отделений «Азиатско-тихоокеанского банка» подверглось атаке вандалов. Нарушителями общественного порядка, по всей видимости, оказались обманутые вкладчики банка.

Все здание «АТБ» на Некрасовской, 94 (а также брусчатку перед ним) исписали обвинениями в адрес банка. Вандалы призывали «вернуть людям деньги» и всячески костерили учреждение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/672822" frameborder="0"></iframe> Вандалы атаковали здание банка АТБ в Уссурийске.

Судя по всему, виновниками этого безобразия стали обманутые вкладчики АТБ. Уже несколько месяцев они пикетируют филиалы банка по всему Приморью. Как писала «Комсомолка», пикетчики не могут вернуть свои вклады. История эта тянется с конца прошлого года, когда клиентам банка в офисах «АТБ» стали предлагать крупные вложения с процентной ставкой до 10%. Чтобы получить заманчивую услугу, вкладчикам предложили в обмен на «живые» деньги получить особую услугу с условным названием «вексель». На предложение клюнули многие: в конце концов, банку доверяли. Однако когда люди пришли забрать свои деньги, им дали от ворот поворот. Денег внезапно не оказалось. В ответ на это по стране прокатилась волна пикетов и митингов – в основном на Дальнем Востоке, где отделений «АТБ» больше всего.

Обманутые вкладчики изуродовали всю округу. Фото: mark2_che

В Уссурийске проживает несколько десятков обманутых вкладчиков, которые уже несколько месяцев осаждают местные отделения банка. Скорее всего, кто-то из них отчаялся настолько сильно, что пошел на вандализм. С одной стороны, мотивы этого «красочного» злодеяния можно понять. С другой стороны, из-за этой выходки пострадали сам город: один из его уголков оказался попросту изуродован. Чем закончится эта история, пока неизвестно. Вполне вероятно, что хулиганов начнет искать полиция. Найти их будет довольно легко – они наверняка «засветились» на одной из камер наблюдения, установленных в округе. В этом случае вандалам будет грозить крупный штраф.