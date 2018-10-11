2018-10-11T07:06:24+03:00
Общество

Детсадам и школам Владивостока раздали по миллиону

В этом году гранты увеличились, а в следующем, возможно, станет больше грантополучателей
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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10 школ, пять детсадов и три учреждения дополнительного образования Владивостока получили по миллиону рублей на развитие. Деньги выделены на конкурсных условиях.

Среди победителей этого года — школы № 2, 77, 80, 60, 25, 3, 16, 6, 32, 17, детские сады № 29, 39, 27, 172 и 30, а также учреждение дополнительного образования Центринформ, детско-юношеский центр имени Баневура и городской Дворец детского творчества.

Так, Дворец детского творчества предложил проект «Зажги свою звезду!» и создание театрально-концертного комплекса. Школа № 77 на грант предлагает организовать школу наставничества. А детский сад № 39 представил жюри проект «Маленькая территория больших возможностей». В его рамках педагоги готовы содействовать в социализации особенных детей дошкольного возраста.

Справка КП

Владивосток — единственный город в Приморье, где детские сады, школы и учреждения дополнительного образования на конкурсной основе получают гранты на развитие. В этом году гранты увеличены.

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