Врио губернатора Приморья: Владивосток - столица и Дальнего Востока, и Сибири

СЕГОДНЯ 07:51 2018-10-11T07:51:13+03:00

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Врио губернатора Приморья Олег Комежяко рассказал о своих рабочих приоритетах телеканалу «Россия 24».

В частности, Кожемяко вновь озвучил свою цель — добиться для Владивостока статуса столицы Дальнего Востока. Это, по его словам, усилит значимость города и края, заострит внимание федерального центра на жителей.

«Многие институты власти будут работать здесь. Это и дополнительные рабочие места. Это более прикованное внимание к региону и со стороны федеральных структур. И, самое главное, это наша значимость, значимость приморцев, как столицы ДФО. Это заряд перспектив, которые нужны такому прекрасному городу, который уже по сути является столицей не только Дальнего Востока, но в том числе и Сибири, потому что формат Восточного экономического форума, участие в нем глав государств, ближайших наших соседей, уже сам по себе говорит о том, что де-факто столица-то перенесена. Осталось это оформить де-юре и доработать с точки зрения наполнения ее столичными функциями», — подчеркнул он.

Одна из важнейших задач — формирование нового бюджета региона.

«Сегодня нехватка финансирования есть по системе образования. Это и индексация зарплат, это унификация ставок, чтобы они были единые по региону, это вопросы питания школьников, которые восемь лет не менялись. Это и привлечение специалистов, которых сегодня тоже не хватает. Это большие затраты для бюджета, но это нужно делать. Такая же ситуация в здравоохранении», — отметил Олег Кожемяко.

В интервью врио губернатора также рассказал о правиле «двух ключей» в деятельности портовиков, ответил на вопросы о кадровых перестановках, о решении проблемы дольщиков, развитии рыбной отрасли и других.