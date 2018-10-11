Приморцев не дадут кормить тухлятиной и соломой

СЕГОДНЯ 08:25 2018-10-11T08:25:31+03:00

Во всяком случае, намерения у власть имущих именно такие

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В Приморье создали рабочую группу, которая займется вопросами, связанными с некачественными и поддельными продуктами.

На первом заседании вице-губернатор Валентин Дубинин отметил, что контроль качества продуктов, поступающих на прилавки приморских магазинов, имеет огромную значимость. Поэтому главная задача — эффективно реагировать на проблемы.

Так, эксперты рассмотрели вопросы, касающиеся защиты рынка от контрафактной и фальсифицированной молоко- и хлебопродукции. В частности, речь шла о мерах, которые избавят край от некачественной продукции, завозимой из других регионов страны, пресечь нелегальное производство хлеба и молока, решить вопрос нечестной конкуренции при госзакупках на поставку продуктов питания.

В качестве одной из эффективных мер названо создание независимой исследовательской лаборатории по определению качества.

Также специалисты обсудили сложности, связанные с обеспечением качественным питанием школ, больниц и других организаций.

В ближайшее время на заседаниях рабочей группы будут также рассмотрены вопросы, связанные с оборотом мясной, рыбной и других видов пищевой продукции.