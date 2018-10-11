2018-10-11T08:58:37+03:00
Общество

Дальневосточники разбили копилки ради Чемпионата мира по футболу

Игорь СОРОКИН
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фото - из архива авторафото - из архива автора
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Жители Дальнего Востока обменяли на памятные 25-рублёвые монеты и банкноты, посвящённые российскому чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года, почти 6,5 миллионов рублей мелочью.

Акция ДГУ Банка России по обмену монет низких номиналов на «футбольные» деньги стартовала 1 июня 2018 года.

За четыре месяца в регионах ДФО коммерческими банками собрано без малого 2 тысячи мешков мелочи, в том числе однокопеечной — 19 мешков, пятикопеечной — 103 мешка, десятикопеечной — 257 мешков, пятидесятикопеечной — 282 мешка. Монет номиналом 1 рубль насчитали 521 мешок, 2 рубля — 504 мешка, 5 рублей — 228 мешков, 10 рублей — 56 мешков.

Самыми активными оказались жители Приморского края, которые вернули в банки почти половину от общей суммы обменянной разменной монеты — 3,1 миллиона рублей.

«Не только на Дальнем Востоке, но и по России монеты исключаются из оборота, поскольку граждане всё чаще платят банкнотами или картами, а мелочь складывают в копилки, — прокомментировал начальник Управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов. — Однако к акции дальневосточники проявили интерес. К примеру, жители Камчатки принесли в кассы банков без малого 2 тонны монет».

Проведение акции позволило увеличить объём и расширить номинальный ряд разменной монеты в кассах Банка России на Дальнем Востоке. Кроме того, все желающие смогли получить памятные 25-рублёвые монеты и банкноты, посвящённые Чемпионату мира по футболу.

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