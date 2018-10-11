Ежегодные наводнения и нехватка жилья: Кожемяко рассказал Медведеву о бедах Приморья

СЕГОДНЯ 09:57 2018-10-11T09:57:51+03:00

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Российский премьер Дмитрий Медведев встретился с врио губернатора Приморья Олега Кожемяко состоялась в среду, 10 октября.

На встрече обсуждались ликвидация последствий наводнения в крае и предотвращение таких бедствий. Глава региона также представил премьеру планы по ускорению строительства жилья.

«Сейчас необходимо завершить ликвидацию последствий наводнения. По населенным пунктам очень много разрушенных дорог, есть еще места, которые отрезаны от сообщения: не восстановлены мосты, людям приходится пользоваться переправами. Разрушено порядка 600 мостов. Необходима помощь федерального центра. Надо строить дамбы и укреплять берега в таких городах, как Уссурийск, Лесозаводск, Дальнегорск, Спасск-Дальний», — сообщил главе правительства Кожемяко.

Дмитрий Медведев указал, что решение должно быть комплексным и рациональным: возможно, иные затопленные сёла проще расселить, чем каждый год восстанавливать из потопа.

«У нас большая проблема с жилищным строительством, очень много обманутых дольщиков. Их более 4 тысяч сейчас в реестре. И отсутствуют какие-либо площадки для комплексной застройки», — перешел к второму пункту повестки глава Приморья.

По его словам, у региона есть ряд предложений по передаче застройщикам земли, принадлежащей «ДОМ.РФ» (АИЖК), на которой нет застройки и где при комплексном подходе Минстроя и АПК можно было бы решить вопросы инфраструктуры.

«Хорошо, давайте посмотрим. Действительно, эта проблема существует для Владивостока. И нужно посмотреть, каким образом создать новые, дополнительные мощности для строительства жилья для всех категорий граждан, в том числе тех, кто пострадал от мошеннических схем, — для того чтобы решать жилищную проблему», — одобрил Дмитрий Медведев.