2018-10-11T10:29:24+03:00
Происшествия

В Приморье трое детей разбили лбы в ДТП: наказали и таксиста, и родителей

Информацию направят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, чтобы родителей наказали за неисполнение обязанностей
Игорь СОРОКИН
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фото - УГИБДД по Приморьюфото - УГИБДД по Приморью
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Полиция привлекла таксиста-нелегала, по чьей вине пострадали дети в Шкотовском районе Приморья.

В дежурную часть МО МВД «Большекаменский» сообщили об аварии в районе 47-го километра автодороги «Артем-Находка-порт Восточный». В результате ДТП получили травмы трое детей от 6 до 17 лет. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.

Установлено, что Toyota Corolla Fielder управлял 42-летний мужчина. Водитель занимался перевозками пассажиров нелегально. Утром автомобиль вызвали родители, чтобы отвезти всех в школу. Детей усадили в салон без взрослых.

По предварительным данным, выезжая со второстепенной дороги на главную, водитель не предоставил преимущества. В результате автоаварии пострадали трое пассажиров: мальчики 12 и 17 лет, а также шестилетняя девочка, которая ехала без спецкресла. В результате несовершеннолетние травмировали головы.

На таксиста составили протоколы по трём административным статьям.

Кроме того, информацию направят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, чтобы родителей наказали за неисполнение обязанностей.

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