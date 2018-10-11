Приморец убил пассажирку в ДТП и посадил её за руль

СЕГОДНЯ 14:58 2018-10-11T14:58:23+03:00

Молодой человек надеялся, что ему всё сойдет с рук, но эти надежды были напрасны

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В Михайловском районе Приморья полицейские задержали участника смертельного ДТП, бежавшего с места аварии.

Ранее в дежурную часть ОМВД по Михайловскому району сообщили о наезде на препятствие в поселке Новошахтинский. На место приехали сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.

Установлено, что водитель Toyota Chaser, двигаясь от улицы Мира к Березовой, в районе дома № 15 на улице Ленинской не справился с управлением и протаранил опору освещения.

Водитель скрылся, не оказав помощи пострадавшим. В результате 38-летняя пассажирка погибла, 24-летняя женщина получила травмы. Кроме того, пытаясь избежать ответственности, мужчина перетащил погибшую на водительское сидение.

Однако члены следственно-оперативной группы сразу выявили подлог. Начался розыск истинного виновника ДТП.

Полицейские установили личность мужчины, находившегося за рулем в момент ДТП. 25-летнего местного жителя доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. По ходатайству следователя фигуранта взяли под стражу.