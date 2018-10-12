Утреннее солнце во Владивостоке скоро сменит облачность

СЕГОДНЯ 01:28 2018-10-12T01:28:54+03:00

В Приморье не предвидится осадков

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Сегодня, 12 октября, погоду Приморского края определяет тыловая часть циклона . Переменная облачность, на севере местами небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный, на побережье до сильного. Температура воздуха +9...+16°C. Температура воды в Амурском заливе +17°C, в заливе Посьета +16°C, в бухте Находка +13°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +13...+15°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +14...+16°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, умеренный до сильного. Температура воздуха +14...+16°C.