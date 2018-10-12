Руководители "Адмирала" ответят за долги перед хоккеистами

СЕГОДНЯ 02:21 2018-10-12T02:21:49+03:00

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Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала гендиректора и экс-гендира приморского клуба «Адмирал», - сообщает «КП» со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

Как говорится в сообщении, долг руководства перед хоккеистами вырос до 10, 8 миллионов рублей. Из них 56,3 миллиона – просроченные платежи. И хотя их «накопил» Сергей Сошников (экс-директор), новый руководитель клуба – Александр Селиванов обязательства по рассрочке выплат грубо нарушает.

Именно из-за этого на Сошникова и Селиванова наложили спортивную корпоративную дисквалификацию, теперь клубу нельзя заявлять новых игроков, а также обменивать.

Ограничения будут действовать до полного погашения долгов по зарплате.

«Комсомолка» напоминает, несколько дней назад КХЛ дисквалифицировала на 15 игр защитника команды Степана Захарчука. В целом этот сезон стал крайне неудачным для «моряков» - пять игр подряд на домашних встречах сложились не в пользу приморцев.